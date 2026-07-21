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Çınar Çelik işçilerinden oturma eylemi

Çınar Çelik işçilerinden oturma eylemi
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Zonguldak Ereğli'deki Çınar Çelik Fabrikası'nda işçiler, yetersiz ücretler ve haksız işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı. Eylem fabrika kapısı önünde devam ediyor, yönetimden henüz açıklama yapılmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çınar Çelik Fabrikası'nda çalışan işçiler, ücretlerin yetersiz olduğu ve bazı çalışanların haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlattı.

Çınar Çelik Fabrikası'nda mesaiye ve vardiyaya girmeyen işçiler, oturma eylemi başlattı. Fabrika girişinde bir araya gelen işçiler, ücretlerin iyileştirilmesini ve işten çıkarılan çalışanlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesini talep etti. İşçiler, firma yönetiminden olumlu bir geri dönüş alana kadar fabrika kapısı önündeki oturma eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. Olayla ilgili firma yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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