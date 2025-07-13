Zlombol Rallisi Giresun'da Misafirperverlikle Karşılandı

Zlombol Rallisi Giresun'da Misafirperverlikle Karşılandı
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Polonya'dan başlayan Zlombol Rallisi'nin son durağı Giresun'da, arızalanan bir aracın yardımına Giresunlu Abdullah Yılmaz koştu. Yılmaz, rallinin üyelerini evinde ağırlayarak Türk misafirperverliğini gösterdi.

Polonya'dan başlayan dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Zlombol Rallisinin son durağı Giresun oldu.

Giresun'da kamp yapan Zlombol üyelerinden bir kısmı Türkiye'yi gezerken Ordu'nun Ünye ilçesinde aracı arızalanan Zlombol üyesi çiftin yardımına Giresunlu Abdullah Yılmaz koştu.

Aslen Giresunlu olan ve İstanbul'da yaşayan Abdullah Yılmaz eşinin memleketi Ünye'de bir petrolde denk geldiği Zlombol üyesi çiftin aracının arızalı olduğunu görünce yardımcı oldu. Aracın arızasının giderilmesinin ardından Zlombol üyelerini yemeğe davet eden Yılmaz, üyelerle yakından ilgilendi.

Misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden üyeler daha sonra yollarına devam ettiler.

Kendilerini evlerinde ağırlayan Abdullah Yılmaz'a Zlombol üyesi Sylwia Piecho sosyal medya hesabından teşekkür etti. Piecho paylaşımında ne kadar memnun kaldıklarına dikkat çekerek, "Bize yardım ettiğin ve bizi ailene akşam yemeğine götürdüğün için çok teşekkür ederiz Abdullah, yolculuğumuzu kurtardın Kapadokya'dayız. Araba şu ana kadar iyi. Türk insanları muhteşem. Gezimiz boyunca sizden çok yardım aldık. Türkiye'yi seviyoruz ve mümkün olduğunca sık geleceğiz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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