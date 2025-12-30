Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere desteğin toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize, Kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapmıştık. Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA