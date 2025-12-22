Haberler

Çay üreticilerinden çay tarımının Rize'deki öncüsüne vefa

Çay üreticilerinden çay tarımının Rize'deki öncüsüne vefa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de çay tarımının mimarı Zihni Derin'in mezarı, uzun yıllar bakımsız kaldıktan sonra Rize'nin 11 ilçesinden toplanan 53 çay taşı ile restore edildi. Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı proje, Rize'nin çay kültürüne önemli bir katkı sağladı.

Rize'yi çayla buluşturan, çay üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Zihni Derin, aradan geçen onca yıla rağmen unutulmadı. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan ve uzun süredir bakımsız durumda olan mezarı Rizeli çay üreticileri tarafından Rize'nin 11 ilçesinden götürülen 53 çay taşı ile restore edildi.

1880 yılında Muğla'da doğan, hayatını tarıma, bilime ve eğitime adayan Zihni Derin; Cumhuriyet'in ilk yıllarında Rize'ye gelerek çay tarımının temellerini atan isim oldu. Bugün Rize'nin ve Doğu Karadeniz'in ekonomik omurgasını oluşturan çay üretimi, onun ısrarı, bilimi ve inancı sayesinde hayat buldu. 25 Ağustos 1965'te Ankara'da hayata veda eden Zihni Derin, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Fiziken Ankara'da yatıyor olsa da; adı, emeği ve mücadelesiyle Rize'de ve çay bahçelerinde yaşamaya devam ederken, yıllar içinde çayın mimarının mezarı Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda sessizliğe terk edilmişti. Bu durumu kabullenemeyen Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) kendi imkanlarıyla harekete geçerek anlamlı bir restorasyon projesine imza attı.

11 ilçeden 53 taşla yapılan vefa

Yürütülen çalışmada, Rize'nin 11 ilçesinden ve merkezinden getirilen toplam 53 taş ve bir adet başlık (maşa) taşı kullanıldı. Bu taşlar, yalnızca birer yapı malzemesi değil; Zihni Derin'in hayatını adadığı coğrafyanın sembolleri olarak mezara yerleştirildi. ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, restorasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Merhum Zihni Derin'in mezarının bu halde kalmasını içimize sindiremedik. Çay, Rize'nin kaderidir. Bunda emeği olan insanın mezarı sahipsiz olamazdı. Rize'nin her ilçesinden taş getirerek onun Rize özlemini bir nebze olsun dindirmek istedik. Bu bir borçtu, yerine getirdik" dedi.

Öte yandan mezarına yerleştirilen yazı ise dikkat çekti. Yazıda "Büyük bir özveri ve çaba göstererek çay bitkisinin başta Rize olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne yayılmasını sağladınız. Bu büyük mücadeleniz sayesinde Karadeniz Bölgesi ekonomik olarak çok güçlü hale geldi. Biz çay üreticileri sizi her daim rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma

Eşini vahşice öldüren caniden akılalmaz savunma! Kolunu gösterip...
title