Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ticaret Bakanlığı'ndan tescil onayını aldı

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ticaret Bakanlığı'ndan tescil onayını alarak dönüşüm sürecini tamamladı.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 20 Ağustos tarihli resmi onay bildirimi akabinde, Ticaret Bakanlığı'ndan da 23 Ağustos tarihinde tescil onayını aldı. İlgili resmi onayların alınması ile toplanan ZERAY, genel kurul toplantısını gerçekleştirerek GYO dönüşüm sürecini tamamladı. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, açılış konuşmasında firmanın GYO dönüşüm kararı gerekçelerini, gelişen süreçleri, yeni boyutta sürdürülecek faaliyet planlarını ve stratejik hedefleri toplantıda özet olarak tanımladı. Zeray GYO'nun yönetim kurulunun atanması, görev sorumluluklarının belirlenmesi ve yönetim Kuruluna yeni görevlerinde başarı temennilerinin dilenmesiyle toplantı sonlandırıldı

Zeray GYO yönetim kurulu başkanı ve üyeleri de açıklandı. Zeki Zeray, yönetim kurulu başkanlığına devam ederken, Şüheda Turoğlu, Asena Memişoğlu, Ergün Gültekin (Bağımsız üye) ve Ahmet Yiğit (Bağımsız üye) Zeray GYO yönetim kurulu üyeleri olarak atandı. Borsa İstanbul'a ve SPK'ya eş zamanlı halka arz başvuru tarihi kararı alındı. Genel kurul toplantısıyla yönetim kurulu üyeleri, Zeray GYO'nun halk arz süreci için Borsa İstanbul ve SPK'ya eş zamanlı başvuru tarihlerini belirledi. ZERAY, yakın zamanda halka arz sürecini de başarı ile neticelendirmeyi hedeflediklerini belirtildi. - KOCAELİ