Zehra Kerem Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden eskrim sporcusu Zehra Kerem, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek U17 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Genç sporcu, Kastamonu'daki turnuvada üçüncülük ve 30 Ağustos Zafer Kupası'nda şampiyonluk elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet takvimi kapsamında Kastamonu'da düzenlenen Yıldızlar U17 - Gençler - Büyükler Kılıç Açık Turnuvası'nda üçüncülük elde eden Kerem, ardından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Genç Kadın Kılıç kategorisinde şampiyonluk elde etti.
Yaklaşık 5 yıldır Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zehra Kerem'in antrenörlüğünü Muhammed Can Çiçek yapıyor.
Elde ettiği derecelerle dikkat çeken genç sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - ADIYAMAN