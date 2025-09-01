Zehra Kerem Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Zehra Kerem Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden eskrim sporcusu Zehra Kerem, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek U17 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Genç sporcu, Kastamonu'daki turnuvada üçüncülük ve 30 Ağustos Zafer Kupası'nda şampiyonluk elde etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde eskrim sporcusu Zehra Kerem, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek olan U17 Gençler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet takvimi kapsamında Kastamonu'da düzenlenen Yıldızlar U17 - Gençler - Büyükler Kılıç Açık Turnuvası'nda üçüncülük elde eden Kerem, ardından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Genç Kadın Kılıç kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zehra Kerem'in antrenörlüğünü Muhammed Can Çiçek yapıyor.

Elde ettiği derecelerle dikkat çeken genç sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya çuvalla para teklif edildi

Yıldız futbolcu için çuval çuval para teklif edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.