Zara'da zimem geleneği yaşatıldı, veresiye defteri yakılarak kapatıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever Umut Toparlak, Osmanlı dönemindeki zimem defteri geleneğini yaşatarak mahalle bakkallarının veresiye borçlarını kapatıyor. Toparlak, topladığı yardımlarla esnafa ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor.

Sivas'ta bir hayırsever, Osmanlı dönemindeki zimem defteri geleneğini örnek alarak mahalle bakkallarının veresiye borçlarını kapatıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan hayırsever Umut Toparlak, Osmanlı dönemindeki zimem defteri geleneğini yaşatarak mahalle bakkallarının veresiye borçlarını kapatıyor. Toparlak, ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını üstlenerek hem esnafa hem de vatandaşlara destek oluyor. Son olarak Reşit Paşa Mahallesi'nde bir mahalle bakkalında bulunan veresiye defterini kapatan Toparlak, farklı kişilerden topladığı yaklaşık 15 bin liralık borcu ödeyerek defterdeki borçları sıfırladı. Ödeme işleminin ardından veresiye defteri bakkalın önünde yakılarak sembolik olarak kapatıldı. Toparlak, bu davranışının yalnızca Zara ile sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, iyilik hareketini tüm Sivas geneline yaymayı hedeflediğini söyledi.

Topladığı yardımlarla veresiye defterini kapatıp sembolik olarak yakan Umut Toparlak, "Osmanlı zamanında zimem defteri vardı, onu örnek aldım. Artık bakkallarımızda veresiye borç kalmasın istiyorum. Komşularımıza yardım edelim, akrabalarımıza yardım edelim, veresiyelerimizi bitirelim. Bu hedefle yola çıktık. Bakkallarımızı da mutlu ediyoruz; neticede borçları ödeniyor. Yolumuz uzun, gittiği yere kadar gideceğiz. İslamiyet'te ve Osmanlı'da olan gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. İyilik yapalım, iyilik iyidir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
