Yuva İçin 17 Gün Kepçesini Çalıştırmadı

Hatay'da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 17 gündür aracını çalıştırmıyor.

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı. İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı. Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek yuvayı bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı. Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmakta güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.

"Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri"

Geride kalan 17 günlük süreçte yaklaşık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında kaybı olduğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Narlıca üst geçit bölgesinde iş yerimiz var. 17 gündür makinemiz yatıyor. Kuş kepçemin bomunun üzerine yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. 17 gün oldu ama hala çıkarmadı, biz de işe çıkamıyoruz. İş geliyor, işe gidemiyoruz. Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık. Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri. Müşteriler aradığında durumu anlattığımda inanmıyorlar, 'yok sen iş yapmak istemiyorsun, doydun' diyorlar. İnandırmak için telefonla video çekip atıyorum, görünce şok oluyorlar. Bu kuşun yuvasını yıkacağıma benim kepçem aylarca yatsın, asla bir yuvayı yıkmam" dedi. - HATAY