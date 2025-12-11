Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı bölgenin en iyisi olma yolunda ilerliyor

Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında açılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 11 yıl aradan sonra büyük çaplı tadilat çalışmalarına başladı. Havalimanı, bölgenin en iyisi olma hedefine yönelik yenilenme süreciyle lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında hizmete açılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı, bölgedeki hizmet kalitesinde üstlendiği öncü rolü, başlattığı büyük çaplı tadilat çalışmasıyla taçlandırıyor.

Geçen 11 yıllık süre zarfında havalimanı, yalnızca çevre illerden değil, aynı zamanda komşu ülkeler İran ve Irak'tan gelen on binlerce yolcuyu da ağırladı. İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayan havalimanı, bu metropollerden Yüksekova'ya da yoğun bir yolcu trafiği akışına ev sahipliği yaptı. "Bölgenin en iyisi olacak" hedefiyle yola çıkan Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 11 yılın ardından kapsamlı bir tadilata girdi. Tadilat çalışmalarına yüklenici firma tarafından 24 Ekim'de tarihinde başlandı. Çalışmaların 7 Mart 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Devam eden kapsamlı tadilat çalışmalarına rağmen, havalimanındaki uçak seferlerinin kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, tamamlanacak yenilenme süreciyle bölgedeki lider konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
