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Yüksekova'da Kar Temizliği Ekmeğe Dönüştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çatılarda biriken karlar, bina görevlileri için ekmek kapısı haline geldi. Soğuk havaya rağmen beline ip bağlayarak kar temizleyen Nevzat Bingöl ve İslam Akdoğan, bu zorlu görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, yüksek binaların çatılarına çıkanlar soğuk havaya ve tehlikeye rağmen bellerine bağladıkları iple kar temizledi.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri bazıları için ekmek kapısı oldu. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Nevzat Bingöl ve İslam Akdoğan, ekmeklerinin ipin ucunda olduğunu söyledi. Nevzat Bingöl ve İslam Akdoğan, beline bağladığı iple tüm tehlikelere rağmen çatılardaki karları temizledi. Bingöl ve Akdoğan, Esenyurt Mahallesi'nde bulunan binalarda görevli olduklarını belirterek, bu yapılan çatı temizliğinde kendilerine ek mesai yazıldığını söyledi.

Soğuk havaya rağmen bu hizmeti verdiklerini belirten Nevzat Bingöl, "Biz burada bina görevlisiyiz. Malum günlerdir kar yağışı vardı ve çatılarda kar ve buz kütleleri birikti. Bizde arkadaşla 9 katlı binanın çatısına çıkarak tüm zorluklara ve soğuk havaya rağmen belimize bağladığımız iple karları ve buzları indirdik. Buradan hiç kimsenin sıkıntı yaşamaması için çalışmamızı sürdürüyoruz. Bize desteklerinden dolayı bina yönetimine de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu da kısa sürede biter" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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