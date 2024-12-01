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Yüksekova'da Dünya Şoförler Günü Kutlandı

Yüksekova'da Dünya Şoförler Günü Kutlandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde ilk kez kutlanan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde şoförler halaylar çekerek eğlendi. Hakkari Valisi Ali Çelik, trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde ilk defa kutlanan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde şoförler halaylar çekerek eğlendi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası, kuruluşunun 50'nci yılı ve 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzendi. Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, şoför esnafının trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Değerli şoför esnafımız, Rabbimden sizlere kazasız belasız hayırlı bir meslek icrası diliyorum. Şoför esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Emniyet kemerinizi takın ve yolda sigara içmeyiniz. Kendi güvenliğinizi ve taşıdığınız canları düşünün. Trafik polisinin emniyet kemeri zorunluluğu sizler için eziyet değil sizi yaşama bağlamak için yaptığı bir düzendir" dedi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna ve Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Tekin'in de birer konuşma yaptığı program, yemek ikramı ve halayların çekilmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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