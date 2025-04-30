Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Kullanımı Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Coşkun'un yürütücülüğünü yaptığı "Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Kullanımı ve Bankacılık Politikasının İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Yuan Hanedanı döneminde kağıt paranın kullanım süreçleri, biçim ve değer bakımından geçirdiği evreler, Çin halkının bu para birimine yönelik yaklaşımı, devletlerarası ticaretteki rolü ve paranın değerini korumaya yönelik yapılan çalışmalar mercek altına alınacak. Ayrıca banka sayılarındaki artışın, uluslararası ilişkilerin, siyasi ve ekonomik gelişmelerin bu sürece olan katkısı da etüt edilecek.

Tarihte ilk defa yaygın şekilde kullanılan kağıt paranın Yuan Hanedanı dönemindeki serüvenine ışık tutmayı amaçlayan projenin danışmanlığını ise Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir üstlenecek.

Projenin tarih ve ekonomi disiplinlerini bir araya getireceğini ifade eden Doç. Dr. Derya Coşkun, Çin'deki para ve bankacılık sistemine dair önemli bulgular ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek "Cengiz Han döneminde temelleri atılan, ancak Kubilay Han döneminde tüm ülkeye yayılan kağıt para sistemi, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle hızla benimsenmişti. Bu proje ile o dönemde kullanılan para politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele yöntemleri ve devlet hazinesiyle değerli maden ilişkisi gibi bugüne dek detaylı biçimde incelenmemiş konuları ele alarak Çin'in para tarihi ve bankacılık sistemine dair kaynak eksikliğini giderecek bulgular sunacağız" diye konuştu. - ERZURUM