3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Kullanımı Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Kullanımı Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Coşkun'un liderliğindeki proje, Yuan Hanedanı döneminde kağıt paranın kullanım süreçlerini ve bankacılık politikasını inceleyecek. Proje, tarih ve ekonomi disiplinlerini bir araya getirerek önemli bulgular sunmayı hedefliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Coşkun'un yürütücülüğünü yaptığı "Yuan Hanedanı'nda Kağıt Para Kullanımı ve Bankacılık Politikasının İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Yuan Hanedanı döneminde kağıt paranın kullanım süreçleri, biçim ve değer bakımından geçirdiği evreler, Çin halkının bu para birimine yönelik yaklaşımı, devletlerarası ticaretteki rolü ve paranın değerini korumaya yönelik yapılan çalışmalar mercek altına alınacak. Ayrıca banka sayılarındaki artışın, uluslararası ilişkilerin, siyasi ve ekonomik gelişmelerin bu sürece olan katkısı da etüt edilecek.

Tarihte ilk defa yaygın şekilde kullanılan kağıt paranın Yuan Hanedanı dönemindeki serüvenine ışık tutmayı amaçlayan projenin danışmanlığını ise Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir üstlenecek.

Projenin tarih ve ekonomi disiplinlerini bir araya getireceğini ifade eden Doç. Dr. Derya Coşkun, Çin'deki para ve bankacılık sistemine dair önemli bulgular ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek "Cengiz Han döneminde temelleri atılan, ancak Kubilay Han döneminde tüm ülkeye yayılan kağıt para sistemi, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle hızla benimsenmişti. Bu proje ile o dönemde kullanılan para politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele yöntemleri ve devlet hazinesiyle değerli maden ilişkisi gibi bugüne dek detaylı biçimde incelenmemiş konuları ele alarak Çin'in para tarihi ve bankacılık sistemine dair kaynak eksikliğini giderecek bulgular sunacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.