Yozgatlı çiftçi serada sebze üretimi yapıp, daha ucuza tüketiciye sunuyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgatlı çiftçi Ömer Durak, Ziraat Fakültesinde eğitim gören oğlunun isteği doğrultusunda kurduğu serada 9 ay sebze üretimi yapıp, pazarda satışa sunuyor. Marketlerde 40 lira olan marulu 30-35 liradan tüketiciye sattığını söyleyen Durak, "Kendimiz üretip aracı kullanmadan direkt halka ulaştırıyoruz. Daha ucuza vatandaşa sunuyoruz" dedi.

Ankara'da ikamet eden Ömer Durak, oğlunun isteği üzerine baba ocağında 5 bin metrekarelik alanda tarımsal faaliyete başlayıp, bin 80 metrekarelik kısmında da sera kurdu. Yılın 9 ayı sebze üreten Durak, aracı kullanmak yerine kendisi pazarda satarak, marul, soğan, maydanoz, domatesi marketlerden daha ucuza tüketiciye ulaştırıyor.

"BİR MARUL 15 LİRAYA MAL OLUYOR YETİŞENE KADAR"

Oğlu Ali Durak'ın eğitim sürecinin tamamladıktan sonra birlikte çalışıp, üretime devam edeceklerini belirten Ömer Durak, şöyle konuştu:

"İkametgahım Ankara, Yozgat Sarıhacılı Mahallesi'nde babam var. Toprakla, tarımla uğraşıyoruz. Burası 1080 metrekare kapalı alan, yaklaşık 5 bin metrekarede açık alan var. Domates, salatalık, biber çeşitleri, patlıcan yetiştiriyoruz. Dördüncü ayda başlayıp birinci aya kadar üretim yapıyoruz. Maliyetler yüksek, fiyatlar fena değil aslında ama işte ortam şartları ağır olduğu için bizi zorluyor. Bir marul yaklaşık 15 liraya mal oluyor yetişene kadar. Tabii işçiliği saymıyorum, işçilik yok. İşçiliği kendimizden sayıyoruz artık, cebimizden çıkan para olarak. Yaklaşık 25-30 liraya da satılıyor. Markette 40 lira ama biz 40 liraya veremiyoruz. Oğlum Ali Durak, tarım, ziraat okudu. Kendisi toprağa ilgisi olduğu için sevdiği için böyle bir başlangıç yaptık. Devlet desteğiyle, Uzman Eller projesiyle genişletmeyi hedefliyoruz. Müracaatlarımızı yaptık, sonuçları bekliyoruz. Kendimiz üretip aracı kullanmadan direkt halka ulaştırıyoruz. Daha ucuza vatandaşa sunuyoruz."

Ömer Durak, aynı bölgede topraksız çilek üretimine de deneme amaçlı başladıklarını vurgulayarak, "Topraksız çilek denemesi yaptık. Başarı elde edebilirsek iki ay sonra göreceğiz. Burayı komple topraksız çileğe çevirmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz. Hedefimizde bu var" dedi.