Yozgat'ta Su Yetersizliği Balık Popülasyonunu Tehdit Ediyor

(YOZGAT)- Yozgat'ta yağışların yetersizliği nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyesinin düşmesi ve bazı göletlerin kuruması, balık popülasyonunda gerilemeye neden oldu. İşletmeci Paşa Koç, "Eskiden günlük 5 ton işlerdik, şimdi günlük bir ton, bir buçuk ton. Barajlarda suların azalmasından dolayı, havanın değişmesinden dolayı balık sirkülasyonu bitti. Barajlarda hemen hemen bitmek üzere. Zaten barajlarda sularda bitti, çoğu göletimiz kurudu. Balık popülasyonu olmuyor" dedi.

Yozgat'ta son iki yıldır beklenen yağışların düşmemesi, tarım alanlarının sulanması için yapılan baraj ve göletlerdeki su seviyesini kritik düzeyde etkiledi. Üreticiler, su seviyesinin azalmasıyla birlikte balık popülasyonunun gerilediğini, oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerinin arttığını ifade etti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde su ürünleri işletmeciliği yapan Paşa Koç, baraj ve göletlerde üretilen su ürünlerini balıkçılardan satın alıp, önceden ihraç ettiğini, şimdi yeteri kadar balık olmadığı için sadece iç piyasaya balık verebildiklerini söyledi. Koç, "Yozgat bölgesinde tatlı su işi yaparım, barajlardan çıkan balıkları toplar eskiden dışarıya gönderirdim. Suriye hükümeti, Irak hükümeti, vergileri arttırınca biz bu işi beceremedik, şimdi iç piyasaya gönderiyorum" dedi.

Koç, Yozgat'taki baraj ve göletlerde su seviyesinin düşmesinin su ürünleri üretimini de düşmesine neden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Balıklarımız çok lezzetli, güzel, Türkiye'de isim yapan bir balık. Burada kerevittir, kum balığıdır muhtelif balıklarımız var, sazan balığı var, çay balığı var. Her çeşit balığı buralardan topluyoruz işletmemizde işleyip, iç piyasaya gönderiyoruz. Eskiden günlük 5 ton işlerdik, şimdi günlük bir ton, bir buçuk ton. Barajlarda suların azalmasından dolayı, havanın değişmesinden dolayı balık sirkülasyonu bitti. Barajlarda hemen hemen bitmek üzere. Zaten barajlarda sularda bitti, çoğu göletimiz kurudu. Balık popülasyonu olmuyor. Olmadığından dolayı veya az olduğundan dolayı da ihracat yapamıyoruz, yükü tamamlayamıyoruz. Şu anda su düştü, ticari değeri düştü. Ağ fiyatları yükseldi, mazot yükseldi balık fiyatları aynı, değişen bir şey olmadı. Onun için balıkçı da balığa gitmiyor, fazla balık tutturamıyoruz."