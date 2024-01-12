Yozgat'ta Sokak Lezzetlerine İlgi Artıyor

Yozgat'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor.

Yozgat'ta lezzet ustaları, çeşitli yörelere özgü tatları seyyar tezgahlarında vatandaşın beğenisine sunuyor. Lokantalara göre daha ucuz olan sokak lezzetlerine ilgi ise artıyor. Adana'dan gelen kebapçı ustası Ercüment Geniş, 30 senedir kebap işiyle uğraştığını söyleyerek, "Şu anda Yozgat'ta sokak lezzetlerini vatandaşlarla buluşturuyorum. Piyasaya göre fiyatlarımız çok uygun. Müşterilerimin genelini memur ve öğrenciler oluşturuyor. İşimizden ve satışlardan çok memnunum" dedi.

"Ürünlerimizi Et ve Süt Kurumundan temin ediyoruz"

Sokak lezzetlerinin son yıllarda revaçta olduğunu belirten Nuhel Bolat ise, "Biz burada kavurma, köfte, sucuk içi, ciğer ve tavuk sote yapıyoruz. Yozgat'ta vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ürünlerimizi Et ve Süt Kurumundan temin ediyoruz. Bir lokantaya gittiğinizde kavurma 200 liraysa, bizim burada 100 lira. Bize talep oldukça yüksek. Vatandaşımızı mağdur etmemek ve enflasyona ezdirmemek istiyoruz. Biz de kazanıyoruz, onlar da kazanıyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşa sokak lezzetlerini uyguna tattırıyoruz"

Fiyatlarının piyasaya göre daha uygun olduğunu söyleyen seyyar satıcı Ömer Bozkurt, "Etlerimizi Et ve Süt Kurumundan piyasaya göre daha uyguna temin ediyoruz. Biz de bunu vatandaşımıza yansıtıyoruz. Piyasada tam ekmek köfte 100 lirayken, bizim burada 50 lira. Sokak lezzetlerini vatandaşa uyguna yediriyoruz. Benim müşterilerimin büyük kısmını da öğrenciler oluşturuyor" dedi.

Ahmet Aydoğan öğrenci olduğunu söyleyerek, daha hesaplı olduğu için öğle yemeklerinde seyyar sokak satıcılarını tercih ettiğini belirtti. - YOZGAT