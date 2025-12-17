Yozgat'ta "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" Projesi Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Besicilere Hayvanları Teslim Ediliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)-"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında Yozgat'ta destek almaya hak kazanan besicilere büyükbaş hayvan teslimleri sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, projenin gelecek yıldan itibaren küçükbaş hayvancılığı da kapsayacağını açıkladı.

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında Yozgat'ta destek almaya hak kazanan besicilere büyükbaş hayvan teslimleri sürüyor. Projeye 2 bin 944 yetiştirici başvururken, 68 yetiştirici destekten yararlanmaya hak kazandı. İlk etapta 5 besiciye hayvan teslimi yapılırken, Veteriner Abdulsamet Zararsız'ın hayvanları törenle teslim edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çalışkan ve örnek bir üretici olan Zararsız'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem işletme kurulumu hem de hayvan alımı için destek verildiğini belirtti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Samet kardeşimize burada hem işletmeye destek olarak hem de 26 gebe düve desteği ile birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesine bakanlığımız öncülüğünde, tarım müdürlüğümüz koordinesinde arkadaşlarımız hep birlikte destek oldular. Kırsalda bereket, işletmemiz de bereketli olsun diyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"İşletmemiz de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi"

Veteriner hekim Abdulsamet Zararsız, hayalini gerçekleştirmeninim mutluluğunu yaşadığına vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıllardır hayalimdi aslında ama hem işletme yapılışı hem de işte kırsalda bereket kampanyasının denk gelmesi benim açımdan çok güzel oldu. Veteriner hekimlere 30'a kadar bir sayı alabiliyorduk. 26 adet alabildik. Geçen hafta Iğdır'dan gidip getirdik hayvanlarımızı. Hayvanlar gebe. Orada gerekli kontrolleri arkadaşlar tarafından yapılıyor. Sağlık kontrolleri olsun, gebelik kontrolleri olsun. O şekilde teslim ediliyor. Onun haricinde işletmemiz de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi. Yeni yapıldı zaten ahırımız, 15 gün önce bitti."

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, projenin ilk etabının büyükbaş hayvanları kapsadığını belirterek, "Burası Yozgat'ta örnek bir işletme. İki proje kapsamında biz burayı destekledik. Biri kırsal kalkınma yatırımlarının desteklemesi projesi kapsamında işletmeye yüzde 50 hibe desteği verdik. Diğer bir projemiz de Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında da gebe düvelerini işletme sahibine teslim ettik" dedi.