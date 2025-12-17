Haberler

Yozgat'ta "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" Projesi Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Besicilere Hayvanları Teslim Ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında büyükbaş hayvan teslimatları sürüyor. Proje, gelecek yıldan itibaren küçükbaş hayvancılığı da kapsayacak.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)-"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında Yozgat'ta destek almaya hak kazanan besicilere büyükbaş hayvan teslimleri sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, projenin gelecek yıldan itibaren küçükbaş hayvancılığı da kapsayacağını açıkladı.

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında Yozgat'ta destek almaya hak kazanan besicilere büyükbaş hayvan teslimleri sürüyor. Projeye 2 bin 944 yetiştirici başvururken, 68 yetiştirici destekten yararlanmaya hak kazandı. İlk etapta 5 besiciye hayvan teslimi yapılırken, Veteriner Abdulsamet Zararsız'ın hayvanları törenle teslim edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çalışkan ve örnek bir üretici olan Zararsız'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem işletme kurulumu hem de hayvan alımı için destek verildiğini belirtti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Samet kardeşimize burada hem işletmeye destek olarak hem de 26 gebe düve desteği ile birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesine bakanlığımız öncülüğünde, tarım müdürlüğümüz koordinesinde arkadaşlarımız hep birlikte destek oldular. Kırsalda bereket, işletmemiz de bereketli olsun diyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"İşletmemiz de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi"

Veteriner hekim Abdulsamet Zararsız, hayalini gerçekleştirmeninim mutluluğunu yaşadığına vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıllardır hayalimdi aslında ama hem işletme yapılışı hem de işte kırsalda bereket kampanyasının denk gelmesi benim açımdan çok güzel oldu. Veteriner hekimlere 30'a kadar bir sayı alabiliyorduk. 26 adet alabildik. Geçen hafta Iğdır'dan gidip getirdik hayvanlarımızı. Hayvanlar gebe. Orada gerekli kontrolleri arkadaşlar tarafından yapılıyor. Sağlık kontrolleri olsun, gebelik kontrolleri olsun. O şekilde teslim ediliyor. Onun haricinde işletmemiz de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi. Yeni yapıldı zaten ahırımız, 15 gün önce bitti."

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, projenin ilk etabının büyükbaş hayvanları kapsadığını belirterek, "Burası Yozgat'ta örnek bir işletme. İki proje kapsamında biz burayı destekledik. Biri kırsal kalkınma yatırımlarının desteklemesi projesi kapsamında işletmeye yüzde 50 hibe desteği verdik. Diğer bir projemiz de Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında da gebe düvelerini işletme sahibine teslim ettik" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

İstanbul'un göbeğinde otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber

Lewandowski'den Fener taraftarını kahreden haber
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
title