Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İlk Kez Var Uygulaması Kullanıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Er Meydanı sahasında 52 ildeki 290 okuldan bin 500'ün üzerinde sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı. Yapılan güreş müsabakalarında ilk kez VAR uygulaması ile tartışmalı pozisyonlar değerlendirilerek sonuç ilan edildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetiminde düzenlenen, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası'na, 52 ilden bin 500 sporcu katıldı. Er meydanında davul-zurna eşliğinde ter döken sporculardan kilolarında ilk üçe giren sporculara madalyaları ile birlikte başarı belgeleri verildi. Yozgat'ta yapılan güreş müsabakalarında ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile tartışmalı pozisyonlar değerlendirilip, sonuç ilan edildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, sadece güreşte değil diğer spor branşlarında da Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını, bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Tüm branşlarımızın elimizden geldiği kadar Türkiye şampiyonlarını, gruplarını, Yozgat'ımızda yapmaya çalışıyoruz. 4 gündür burada devam eden okul sporları yıldızlar ve gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 52 ilimizden bin 500'ü aşkın sporcu 290 kadar da okulumuz güreşlerimize katılmıştır. Dışarıdan gelen gençlerimizi, sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. İnşallah ileriki günlerde de daha değişik branşlarımızda daha büyük organizasyonlarla, festivallerle, Yozgatlı hemşerilerimizi buluşturacağız. Allah izin verirse 11 Temmuz'da Yerköy'ümüzde büyük Karakucak Güreş Festivali organize edeceğiz, kültür, sanat, spor şenliği altında" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA