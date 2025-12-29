Yozgat'ta Kar Yağışı Çiftçiyi Umutlandırdı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta özellikle son iki yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle yıl boyunca emek verdiği ürünü istediği oranda alamayan çiftçi, yağan kar ile umutlandı ancak bunun yeterli olmadığına vurgu yapıldı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Çarşamba günü karla birlikte bir şeyler olacağını düşünüyoruz. Yoksa bu karın çiftçiye, tarıma, araziye faydası fazla yok" dedi.

Su fakiri illerden Yozgat'ta, özellikle son iki yıldır yaz-kış istenilen düzeyde yağışların düşmemesi, yeraltı sularının çekilmesine, baraj ve göletlerdeki suyun ise yok denecek duruma gelmesine yol açtı. Bu durumdan en fazla etkilenen kesim ise çiftçiler oldu. Kuraklık nedeniyle tarlasına attığı tohumu bile alamayan Yozgat çiftçisi, umudunu yeni sezona sakladı ancak bugüne kadar beklenen yağışların düşmemesi umutsuzluğa yol açtı.

Yozgat'ta dün gece yağan ve meteorolojik tahminlere göre çarşamba günü de yağması beklenen kar, çiftçileri yeniden umutlandırdı. Kar yağışının ardından kırsal kesimlerde ahırlardaki hayvanlar köy içine bırakılarak karın keyfini çıkarmaları sağlandı.

Yozgat merkez Başıbüyüklü Köyü çiftçilerinden Memduh Özçelik, "Geç gelen bir karla karşılaştık, yılbaşına yakın. Fakat kuraklığımıza can suyu gibi oldu. Önümüzdeki günlerde bunun devamı gelir. Üç-dört yıldır aşağı yukarı kurak bir yıl yaşıyoruz. Bu karın devamı gelir de kuraklıktan bu sene kurtuluruz. Bu karların devamı gelir de geçen yılların zararını biraz telafi eder umudundayız" diye konuştu. "Çiftçi attığı tohumdan endişeli"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçinin halen endişeli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kar geldi mutlaka faydası olacak ama istediğimiz kar değil. İlin kuraklığına bu karların 3-5 santimin faydası olacağını düşünmüyoruz. Bizim ilimiz yıllardır 40-50 santim kar görecek de ondan sonra baharı rahat geçireceğiz. Bu karlarla kuraklık hala ilimizde devam ediyor. Çarşamba günü yüzde 100 kar yağışı gözüküyor. Onda bir şeyler olur. Çiftçinin yüzü güler duruma gelir ama şu an çiftçi gerçekten attığı tohumdan endişeli. Baharın ne olacak, nasıl olacak? Nasıl faydası olacak? Attığımız tohumun yüzde 80'i hala çıkmadı. Tohum patlaması lazım. Hala patlamadı. Ama inşallah çarşamba günü karla birlikte bir şeyler olacağını düşünüyoruz. Yoksa bu karın çiftçiye, tarıma, araziye faydası fazla yok. Bir kepek kar yağdı. Hafiften beyazlattı ama o dediğimiz karlar değil bu."