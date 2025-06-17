Yozgat'ta Gençlik ve Spor Festivali Düzenlendi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor Festivali etkinlikleri düzenlendi. Gençler, alanda kurulan spor aletlerinde voleybol, masa tenisi oynadı, bilek güreşi yaptı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor İl Temsilciliği tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Festivali etkinliklerinin ilki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Cumhuriyet alanında yapıldı. Sportif faaliyetlerin tanıtımı amaçlı etkinlik bir gün sürdü.

Meydanda kurulan spor aletlerinde gençlerle birlikte vatandaşlarda spor yaptı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanı ve Yozgat Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Akkaya, etkinliklerin farklı alanlarda devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mayıs ve Haziran ayında Gençlik ve Spor festivalleri adı altında faaliyetlerimiz var, bugün Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Meydanı'nda voleybol, badminton, masa tenisi, bilek güreşi, mas güreşi ve konsol branşlarını tanıtımı yapıldı. Gençlerimiz katılım sağladı, güzel bir etkinlik oldu. 4 saat, 5 saat sürecek bir etkinliğimiz gerçekleşiyor şu an. Önümüzdeki haftalarda oryantiring, floor curling etkinliklerimiz olacak, bisiklet etkinliğimiz olacak. Yozgat'ta Gençlik ve Spor bakanlığımız ve Herkes İçin Spor Federasyonu katkısıyla bugün burada tişört, şapka dağıtımına gençlerimiz de katkı sağladı."