Yozgat'ta Fırtına Pazarı Uçurdu
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, semt pazarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınayla birlikte şemsiyeler uçtu, esnaf tezgahlarını korumaya çalıştı.
Yozgat'ta fırtına pazar yerini uçurdu
YOZGAT - Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde etkili olan fırtına, ilçede kurulan semt pazarında etkili oldu. Alışveriş yapmak için pazara giden vatandaşlar fırtınanın etkisini göstermesiyle zor anlar yaşadı. Pazardaki şemsiyelerin uçtuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Uçuşan tezgahını hem tutmaya hem korumaya çalışan esnaf bir yandan da can güvenliğini sağlamaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGÜR ARSLAN - Yerel