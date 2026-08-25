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Yozgat'ın meşhur 'yer muzu' Bağrıbütün kavunu tezgahlarda: Bu yıl bol, fiyatı 40 liraya düştü

Yozgat'ın meşhur 'yer muzu' Bağrıbütün kavunu tezgahlarda: Bu yıl bol, fiyatı 40 liraya düştü
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde coğrafi işaret tescilli 'Bağrıbütün' kavunu hasat edilerek pazarda satışa sunuldu. Geçen yıl kuraklık nedeniyle kilosu 100 liradan satılan kavun, bu yıl bol yağışlar sayesinde rekoltenin artmasıyla 30-40 liraya kadar geriledi. Muz tadı ve aromasıyla bilinen kavun, bölge dışından da yoğun talep görüyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan, ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "Bağrıbütün" kavunu hasat edilmesinin ardından pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Geçen yıl kuraklık nedeniyle pazara çıkmadan tarlada kilosu 100 liradan satılan Bağrıbütün kavunu bu yıl bol olunca fiyatı da 40 liraya kadar düştü.

Aydıncık ilçesinde temmuz ayı sonunda hasadı başlayan Bağrıbütün kavununun genetik özellikleri Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından araştırılarak, 2019 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Sadece Aydıncık ilçesinde yetişen; şekli, tadı ve aroması muzu andıran Bağrıbütün kavunu üreticileri, havaların değişken olması nedeniyle önceki yıllarda ürün almakta zorlandıklarını, bu yıl yağışlı bir dönemin ardından rekoltenin yüksek olduğunu söylediler. Aydıncık ilçesinin de yer aldığı Kümbet Ova olarak anılan bölgede patates ve soğanın yanı sıra Bağrıbütün kavununu da gelir getiren ürün olarak son yıllarda ekildiği, Yozgat, Çorum, Ankara, İstanbul'dan gelen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı aktarıldı.

Kümbet Ova bölgesinde mart-nisan ayında ekilmeye başlanan Bağrıbütün kavunu hasadı temmuz ayının son haftasında başlanıp, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.

Yetiştirdiği Bağrıbütün kavunlarını ilçe merkezinde satmaya çalışan Adem Tomruk, "Bu Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Bağrıbütün kavunu. 'Yer muzu' diye bilinir. Buradan başka bir yerde ekimi yapıldığı zaman kendini bozuyor. Orijinali burada yetişiyor. Geçen sene fazla olmadı. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu" diye konuştu

Ünal Tomruk da, "Bunun özelliği muz tadında. Diğerleri gibi değil. Bunda gaz yok. Bu safi muz tadında. Yemeyle doyulmuyor. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu. Geçen sene 100 liradan aşağı olmadı. Bu sene de 30 liraya kadar düştü. Halk yiyor, seviyor. Çok gelen var. Kargo ile istiyorlar. Dışarılardan kargoları istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Kargoyla yollamayla yetiştiremiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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