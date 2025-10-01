Yozgat'ta Çiftçilerin Kredi Borçları Bir Yıl Ertelendi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, tarımsal üretim için kullanılan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin, "Çiftçi tarım krediye borcunun yüzde 70'ini ödedi. Bu erteleme bundan 15-20 gün önce gelseydi çiftçi biraz daha rahat olacaktı. Ama öyle de olsa çiftçiye yine de bir faydası olacak" dedi. Açıkgöz, şekerpancarı taban fiyatının girdi maliyetlerinin ve çiftçinin beklentisinin çok altında kaldığını söyledi.

Bu yıl tarımsal üretim sezonunda doğal afetlerden büyük oranda zarar gören Yozgat çiftçisinin beklediği borç erteleme kararı ilan edildi. Buna göre, çiftçinin Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredileri bir yıl süreyle ertelendi. Bir yıllık ertelemenin yanında faiz indirimiyle birlikte azami 5 yıla kadar taksitlendirme imkanı da sağlandı.

Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin korunmasının tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin mali yükünün hafifletilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, şunları söyledi:

"Daha evvel biliyorsunuz dona, doluya bir para gelmişti, yaraya merhem olmayacağını söylemiştik, erteleme olması lazım demiştik. Erteleme de geldi. Çiftçi birazcık olsun rahatladı. İnşallah çiftçimize hayırlı uğurlu olur. Çiftçi tarım krediye borcunun yüzde 70'ini ödedi. Bu erteleme bundan 15-20 gün önce gelseydi çiftçi biraz daha rahat olacaktı. Ama öyle de olsa çiftçiye yine de bir faydası olacak. Bu çok önemliydi memlekette. Türkiye genelinde kuraklık var ama Yozgat'ta İç Anadolu'da biraz daha fazlaydı. Sayın siyasilere emeğe geçen hepsine hassasiyetle teşekkür ediyorum. Bu ne kadar da şu an aldığımız bilgiye göre bir yıl faizsiz mi erteleniyor, faizli mi onu bilemiyoruz. Faizli de olsa faizsiz de olsa bir soluk aldırdı."

"Çiftçinin beklentisi 3 bin 500 liraydı ama 2 bin 975 lira gelmiş"

Açıkgöz, açıklanan şekerpancarı taban fiyatının beklentinin altında kaldığına vurgu yaparak, "Pancar fiyatı çiftçinin beklediği fiyat değil. 2025 yılı bu kuraklıktan dolayı pancarı da vurdu. 3 ton ile 5 ton arası pancar alınıyor şu an. 5 ton yaklaşık 14 bin lira, 15 bin lira yapar. Bu çiftçinin maliyeti değil. En kötü şartlarla çiftçinin beklentisi 3 bin 500 liraydı ama 2 bin 975 lira gelmiş. Bu tabii polarla düşecek, yükselecek. O çiftçinin ürettiği ürüne bağlı. İnşallah onda da bir iyileştirme yaparlar" diye konuştu.

"2025'in baharında 25 bin liralık DAP gübre bugün 35 bin lira olmuş"

Çiftçinin girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, fiyatların sürekli arttığına dikkat çeken Açıkgöz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yozgat'ın alternatif ürünü nohut, mercimek, pancar, soğan, patates. 2025 yılında tamamında sıkıntı var. Nohut, mercimeğe biçerdöver sokmadığımız yer oldu. Gerçekten çiftçi mağdurdu. Bu erteleme gelmesiyle birlikte biraz rahatladı ama girdi maliyeti afaki şekilde yüksek. 2025'in baharında 25 bin liralık DAP gübre bugün 35 bin lira olmuş. Mazot yüksek. Çiftçi girdi maliyetinden muzdarip. Bunlarda da bir çalışma yapılır, tarım krediler 3. şahıslardan değil de gübreyi kendileri getirirse biraz daha aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Çünkü yurt dışında gübre fiyatları buraya göre çok düşük. Tarım Kredi, çiftçinin parasıyla kurulan bir kuruluş. Gübreyi Tarım Kredi'nin getirmesi lazım. Özel sektörler değil. Tarım Kredi ne hikmetse özel sektörden alıyor. Niye özel sektörden alıyor? Kendinin parası var, gücü var. Yurt dışından kendi getirip kendi çiftçisine sirayet ettirmesi lazım."

"Çiftçi emeğini alamadığı sürece tarladan uzaklaşıyor"

Emeğinin karşılığını alamayan çiftçinin tarımdan uzaklaştığını kaydeden Açıkgöz, "2025 yılında 7 ton, 8 ton, 9 ton alan kişi bugün 4 ton alıyor, 3 ton alıyor. Bu çiftçinin emeği. Çiftçi emeğini alamadığı sürece tarladan uzaklaşıyor. Çiftçi tarlasından, hayvancı mandırasından uzaklaşmadan bu tarıma, hayvancılığa eğilmesi lazım. Bırakan kişi tekrar gerek tarıma gerek hayvancılığa dönmüyor. Dönmedikçe de iç piyasada girdi maliyetleri yükseliyor. Üretim azlığından dolayı tekelci sisteme dönüyor. Bunlara dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.