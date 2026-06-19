Yozgat'ta 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren maden işçileri işvereni protesto etti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren 150 maden işçisi, yaptıkları basın açıklaması ile maaşlarının ödenmesini istedi.

İddiaya göre Akdağmadeni ilçesindeki Yıldızlar Holding'e bağlı kurşun-çinko maden ocağı işletmesinde çalışan 150 maden işçisi, mart ayından itibaren maaşlarını alamadı. Akdağmadeni kent meydanında toplanarak basın açıklaması yapan maden işçileri, doğalgaz, kira gibi giderlerini ödeyemediklerini, çocuklarına harçlık bile veremediklerini ifade ederek, maaşlarının ödenmesi talebinde bulundu.

"150 kişi mağduruz"

Maden işçilerinden Mesut Kadim, "Akdağmadeni halkı olarak çok perişan durumdayız. Çoğu arkadaşımızın ev kirası, doğalgazı ve çocuklara hiçbir şey alamadığımız oldu. Çok perişanız. Hakkımızı arıyoruz. 4 ay olacak maaş alamıyoruz. Maaşlarımızı almak istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Burada toplam 150 kişi var. 150 kişi mağduruz" dedi.

"4 maaş alacağımız var"

Mustafa Kadim ise, "Mart ayından beri arkadaşlarımız maaşlarını alamıyorlar, mağdurlar. Maaşlarımızı ödemeden herkesi ücretsiz izne ayırmayı düşünüyorlar. Burada kimse kavga etmiyor, herkes hakkını istiyor. Herkesin içeride 4 maaş alacağı var, vermediler. Yetkililerden bunun ödenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Yargıtay'dan kazandığım halde tazminatımı alamıyorum"

Hacı Ahmet Fidan, yargı kararına rağmen tazminatını alamadığını ileri sürerek, "2011'den bu zamana kadar hak etmiş olduğum tazminatımı alamıyorum. Tazminatımın ödenmesini istiyorum. Yargıtay'dan da kazandım ama yatırmıyorlar tazminatımı. Tazminatım ve izin haklarım komple duruyor. Herkesin yatırmadılar, benimkini de yatırmadılar" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı