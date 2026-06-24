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Yozgat'ın Kadın Hentbol Takımı Gözünü Avrupa'ya Çevirdi

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Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen MC Sistem Yozgat GSK, yeni sezonda zirve ve Avrupa hedefiyle transfer çalışmalarına başladı. Başkan Uçar, 6 milli oyuncuyla prensip anlaşması yapıldığını açıkladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Final etabını da geçerek şampiyonluk turu atan, Süper Lig'in yeni ekibi MC Sistem Yozgat GSK kadın hentbol takımı, yeni sezon için planlamasını yaptı. Güçlü bir kadro oluşturarak, ilk kez yer alacağı Süper Lig'de zirve mücadelesi vermeye hazırlanan kulübün Başkanı Ebubekir Uçar, birçok sporcuyla prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Çalışmalarımız içerisinde yabancı oyuncu yok. En az 6 oyuncumuz A Milli ve kariyerlerinin zirvesinde" dedi.

Yozgat'ta geçen sezon öncesinde kurulan MC Sistem Yozgat GSK kadın hentbol takımı, Hentbol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda verdiği mücadele sonucunda grup maçlarını lider tamamladı. Ankara'daki Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Final etabında da rakiplerini geçerek lig şampiyonluğuna ulaşan takım, Süper Lig'deki ilk sezonunda da zirve mücadelesi verebilmek için iç ve dış transfer çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda 6'sı milli olmak üzere çok sayıda hentbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı.

MC Sistem Yozgat Spor Kulübü Başkanı Ebubekir Uçar, 1'inci ligde şampiyon olup, Yozgat tarihinde ilk defa bir kadın takımını Süper Lig'le buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"HER TAKIM GİBİ BİZİM DE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Yozgat'ın adına yakışır bir şekilde bir takım kurmayı planladıklarını söyleyen Uçar, şunları kaydetti:

"Prensipte birçok oyuncumuzla anlaştık. Ama şu anda bir imza törenimiz olmadı. İlerleyen günlerde özellikle de temmuzun ikinci haftasında bunu da artık sonlandıracağız, imza törenimiz olacak. Başkaları bu duruma bir sosyal proje diyebilir ama bizim için bu bir memleket meselesi. Bu bir vatan borcu. Biz öyle görüyoruz. Yozgat'ın küçük olmadığını ve harekete geçtiğinde neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz ve Yozgat'a yakışır şekilde hareket ediyor ve o şekilde davranıyoruz. Elbette takımımız iddialı. Teknik ekibin bana sunduğu raporlara baktığımız zaman oyuncularımızla beraber mevcut iç transferimiz de olacak. Kariyerlerinin zirvesinde sporcularımız olacak. Her takım gibi bizim de hedefimiz şampiyonluk. Özellikle de teknik ekip ve sponsorlarımızla birlikte bir Avrupa oynayalım diyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyoruz" diye konuştu."

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Tüm paydaşların kendilerine destek verip, yardımcı olduğunu bildiren Başkan Uçar, hedeflerinin Avrupa ligleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teknik ekip bize öyle bir kadro yapılanması yaptı. Çok da yabancı oyuncu düşünmüyoruz. Takımımızın bir karakteri var her şeyden önce. O karaktere uygun bir yabancı oyuncu olursa onu da renklerimize katmayı isteriz. Şu halde bir ihtiyacımız yok yabancı oyuncuya. Gün ne getirir? Lig nasıl şekillenir? Onu bilemediğimiz için şu anda bunu konuşmak erken. Çalışmalarımız içerisinde yabancı oyuncu yok. En az 6 oyuncumuz A Milli ve kariyerlerinin zirvesinde arkadaşlarımız. Gerçekten Türk kadın hentbolu dediğimizde isimleri geçen arkadaşlarımız. Şimdi bilgisini vermeyeyim. Çünkü prensipte anlaştık. İmza zamanı hep beraber tüm Yozgat'a bunun da duyurusunu yaparız."

Kaynak: ANKA
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