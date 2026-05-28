'Yok yok Hüseyin'in dükkanında sadece 'yok' yok

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım asrı aşkın süredir esnaflık yapan ve dükkanında "yok" kelimesini kullanmadığı için "Yok Yok Hüseyin" olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan, ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.

İzmit'te 1970 yılının nisan ayında Abdurrahman Yüksel Caddesi'nde esnaflığa adım atan 1946 doğumlu Hüseyin Orhan, 1986 yılında kardeşiyle yollarını dostça ayırarak İstiklal Caddesi'ndeki mevcut dükkanını açtı. O günden bu yana mutfak eşyalarından baharatlara kadar geniş bir yelpazede ürün satan Orhan, müşterilerinin bulamadığı her türlü parçayı temin etmesiyle nam saldı. Üretimden kalkmış bir düdüklü tencere contası veya eski bir blender parçası arayanların da son durağı her zaman Orhan'ın dükkanı oldu.

"Bulunmayan her şeyi buluyorduk"

Çalışma hayatına kardeşiyle birlikte başladığını belirten Hüseyin Orhan, 1986 yılına kadar burada hizmet verdiklerini anlattı. Kardeşiyle hiçbir dargınlık yaşamadan işlerini ayırdıklarını ve aynı yıl İstiklal Caddesi'ndeki mevcut iş yerini açtığını ifade eden emektar esnaf, "Yok yok Hüseyin" olarak anılmasının nedenini, o dönem İzmit'te bulunmayan ürünleri her cumartesi İstanbul'dan temin ederek müşterilerine sunmasına bağladı. Orhan, "Çevremde 'Yok Yok Hüseyin' olarak tanınmamın asıl sebebi, işe başladığım ilk yıllarda İzmit'te pek çok ürünün bulunmamasıydı. Eksikliğini hissettiğimiz her şeyi, her cumartesi günü İstanbul'dan temin ederek müşterilerimize hizmet veriyorduk" dedi.

"Ayakta durduğum müddetçe bu işe devam edeceğim"

Meslekte 41 yılı geride bıraktığını ve yılların çalışmakla geçtiğini anlatan usta esnaf, "Bütün iş çalışmak. Dürüst çalıştık ve bugüne kadar geldik. Mümkün olduğunca bu işleri devam ettirdik. Arkadan da gelen yok. Benden başka bu işi yapacak yok. Ömrümüz ne kadarsa, ayakta durduğum müddetçe bu işe devam edeceğim" diye konuştu.

"Yapamadığımız çok az şey var"

Kocaeli'de kendi yaptığı işi yapan başka kimsenin kalmadığını vurgulayan Orhan, alışveriş yapılacak çok yer olmasına rağmen kendi dükkanının işleyişinin farklı olduğunu belirtti. Müşterilerin arayıp da bulamadığı ürünleri 1-2 hafta içinde mutlaka bir yerlerden temin ettiğini söyleyen Orhan, "Alışveriş yapılacak çok yer var ama benim gibi 'yok yok' yok. Bana geliyorsun, bulamadığın ürünü 1 hafta ya da 15 gün sonra buluyoruz. Bir yerlerden temin ediyoruz, herkes günlük şeyler satıyor. Bizim günlükle işimiz yok. Kimin derdi varsa onları da halletmeye çalışıyoruz. Diyelim ki, bir düdüklü tencerenin parçası var ve bulunamıyor. Bizde yılların tecrübesi var, oradan buradan bulmaya çalışıyoruz. Hizmet için çok uğraşıyoruz. Yapamadığımız çok az şey var" ifadelerini kullandı.

Eskiden bulunamayan düdüklü tencere ve blender gibi mutfak eşyası parçalarının artık yüzde 80'ini dükkanında bulundurduğunu söyleyen emektar esnaf, çocuklarının "Baba artık yeter" diyerek işi bırakmasını istemesine rağmen ayakta durduğu müddetçe mesleğine devam edeceğini ve sağlığını çalışmaya borçlu olduğunu kaydetti.

Meslek hayatına dair önemli bir detayı da paylaşan Hüseyin Orhan, 1986 yılında İzmit'te kuru kahve satan kimsenin olmadığını hatırlatarak, "Her cumartesi İstanbul'a gidiyordum, 10 tane almaya başladım. Kuru kahveyi İzmit'e tanıtan benim diyebilirim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı