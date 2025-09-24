Yozgat'ta OSB Dışı Yatırımlar İçin Destek Talebi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Genç Sanayiciler Ve İş Adamları Derneği (YOGSİAD) Başkanı Ayhan Çelik, Organize Sanayi Bölgeleri'nde ( Osb ) yatırım yapanlara 10 yıl süreyle vergi muafiyeti ve teşvik sağlandığını, OSB dışında yapılan yatırımların ise sadece 7 yıl bu desteklerden yararlanabildiğini belirterek, OSB dışında kalan fabrikaların da 10 yıl teşvik kapsamına alınması çağrısında bulundu.

Çelik, 1990'lı yıllarda OSB bulunmadığı için iş insanlarının kendi arazilerine fabrika kurduğunu, ancak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle bu yatırımların önemli bir bölümünün atıl durumda kaldığını söyledi. Yeni çıkan düzenlemenin OSB dışındaki tesisleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Çelik, "Yaklaşık 270 fabrika OSB dışında yer alıyor. Bu tesisleri kiraya vermek ya da işletmeye açmak istediğimizde yatırımcı, vergi avantajı nedeniyle OSB'yi tercih ediyor. Bu yüzden fabrikalarımız kapalı kalıyor" dedi.

Yozgat'ın daha önce 5'inci bölge kapsamında teşviklerden yararlandığını, son kararnameyle OSB'lerin 6'ncı bölgeye dahil edildiğini hatırlatan Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararnamede OSB'deki yatırımlara 10 yıl yüzde 80 vergi muafiyeti sağlandı. OSB dışındakilerde ise bu süre 7 yıl. Aradaki üç yıllık fark nedeniyle yatırımcı OSB'ye yöneliyor. 274 fabrikanın atıl durumda kalmasının önüne geçilmesi için, en azından yeni yasadan önce yapılmış yatırımların da 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandırılmasını istiyoruz."

" Yozgat'ın normalde 18 bin işsizi var"

Atıl fabrikaların faaliyete geçmesiyle işsizliğin azalacağını dile getiren Çelik, " Yozgat'ta yaklaşık 18 bin işsiz var. Bu tesisler çalıştırılırsa 10 bin kişiye istihdam sağlanabilir. Biz sanayiciler olarak Yozgat'ta üretmek, vergi vermek, ülkemize katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Ayhan Çelik, geçmişte Yozgat'ta ayçiçek yağı, yem ve tekstil fabrikaları kurduğunu hatırlatarak, "O dönemde OSB yoktu. Bugün Yozgat'ta dört OSB kuruldu ama OSB dışındaki yatırımcılar mağduriyet yaşıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sanayi Bakanımızdan OSB dışında kalan yatırımların da yeni teşvik düzenlemesine dahil edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.