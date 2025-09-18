Haberler

Yıldız Holding, Eşit Ücret Sertifikasını Başarıyla Yeniledi

Yıldız Holding, Eşit Ücret Sertifikasını Başarıyla Yeniledi
Yıldız Holding, 'eşit işe eşit ücret' politikasındaki kararlılığını EŞİT ÜCRET Derneği tarafından verilen sertifikayla bir kez daha tescilledi. İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, fırsat eşitliği konusundaki çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, "eşit işe eşit ücret" politikasındaki kararlılığını bir kez daha belgeledi. Geçtiğimiz yıl İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği tarafından (EQUAL-SALARY Foundation) EŞİT ÜCRET sertifikası almaya hak kazanan Holding, bu yılki izleme denetimi sürecini de başarıyla tamamladı.

İnsan Kaynakları politikalarının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığa dair uygulamalarıyla gıda ve perakende sektöründe "EŞİT ÜCRET Sertifikası"nı alan ilk holding olan Yıldız Holding'in fırsat eşitliği ilkesini kurum kültürünün temel unsurlarından biri haline getirdiği bir kez daha tescillendi.

"Bu başarı, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerine bağlılığımızın göstergesi"

Yıldız Holding'de "insana yatırım" vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser şunları söyledi: "Yıldız Holding'de fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl, EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

