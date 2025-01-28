Üye Girişi
Haberler
Otel yangınında sorumlu kim? Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma

Yıldız Holding'de Buket Uğur Haser İnsan Kaynakları Lideri Olarak Atandı

Yıldız Holding'de Buket Uğur Haser İnsan Kaynakları Lideri Olarak Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Holding, 'insana yatırım' yaklaşımını benimseyerek İnsan Kaynakları organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Buket Uğur Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

"İnsana yatırım" yaklaşımını temel alan Yıldız Holding'de, Buket Uğur Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

Sürdürülebilir başarısının en önemli unsuru olarak çalışanlarını odağına alarak "insana yatırım" yaklaşımını benimseyen Yıldız Holding'in İnsan Kaynakları organizasyonu yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, Yıldız Holding CEO Ofis Direktörü olarak görev yapan Buket Uğur Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Uğur Haser, kariyerine ilaç sektöründe başladı. 2011 yılında Yıldız Holding'e katılan Uğur Haser, holding bünyesinde sırasıyla Ülker İnsan Kaynakları Uzmanı, İç Denetçi, Gıda-Ülker Grubu Proje Yöneticisi, pladis TR, MENA & CA Kurumsal Strateji ve İş Planlama Müdürü olarak görev yaptı. Buket Uğur Haser, son olarak Yıldız Holding'de CEO Ofis Direktörü idi.

Kariyeri süresince İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü ve Harvard Business School'da Disruptive Strategy eğitimlerini de tamamlayan Uğur Haser, halen Sabancı Üniversitesi'nde Eylem Araştırması ve Dönüşüm Yüksek Lisans Programı'na devam etmektedir.

Buket Uğur Haser'in liderliğindeki İnsan Kaynakları organizasyonu, insana yatırım yaklaşımı odağında, holding şirketlerinin stratejik hedefleri ile uyumunun sağlanması ile sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması için insan ve yetenek yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakanlık belediye şirketine 8.3 milyon lira ceza kesti
img

16 yaşında Premier Lig devinden resmi teklif aldı
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.