Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda Yıldırım güven tazeledi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Yıldıray Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi.

Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda toplam 1.156 oy kullanıldı. Seçimde Yıldıray Yıldırım 680 oy alarak üyelerin güvenini tazelerken, diğer aday Ali Rıza Gökçekli 468 oyda kaldı. Kullanılan oyların 8'i ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Yıldırım, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Yıldırım, esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK