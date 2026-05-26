Düzce'de yıllık 502 ton üretiliyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 58 bin arılı kovanda yılda ortalama 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretiliyor. Yığılca Bal Arısı'nın korunması için proje kapsamında arıcılara 1,3 milyon TL destek verilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 58 bin adet arılı kovanda yıllık ortalama 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretimi gerçekleştiriliyor.

Genetik çeşitliliğin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi" kapsamında geliştirilen Yığılca Arısı Halk Elinde Koruma Alt Projesi çerçevesinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü proje uzmanlarınca Yığılca ilçesinde arılıklarda denetimler ve kontroller gerçekleştirildi.

Arıcılığın katkısı büyük

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede "Düzce'de 836 işletmede toplam 58 bin adet arılı kovan bulunmakta olup, yıllık ortalama 502 ton bal ve 14,5 ton balmumu üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimle il ekonomisine önemli katkı sağlanırken, 11 işletmede yıllık 19.200 adet ana arı üretimi ile arıcıların damızlık ana arı ihtiyacı da karşılanmaktadır. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesine dahil olan ve sözleşme imzalayan arıcılara kovan başına ilave koruma desteği verilecektir. Projeye kayıtlı olan 49 arı yetiştiricisine 2 bin 605 kovan için toplam 1 milyon 302 bin 500 TL gen kaynağını koruma desteği verilecektir" denildi.

Morfolojik, biyolojik ve genetik özellikleri ile diğer arı ırklarından ayrılan Yığılca Bal Arısı, 27 Eylül 2017 tarihinde Yığılca ilçesinde oluşturulan 15 kilometre yarıçaplı izole bölgede koruma altına alınmış, 25 Ekim 2022 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi olarak tescillenmiştir.

Yığılca Bal Arısı, Düzce için önemli bir genetik miras niteliği taşımakta. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
