YETEV, Üç Milli Okçuyu 2028 Olimpiyatları İçin Destekleyecek

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'nın (YETEV), Türk okçuluğunun uluslararası arenadaki başarısına katkı sunmak amacıyla üç milli okçuya 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar burs ve maddi destek sağlayacağı protokol bugün YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle imzalandı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Üç sporcumuzla Los Angeles 2028'e giden süreçte yanlarında olacağız. Kafaları rahat, sadece başarılarına odaklansınlar" dedi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), okçulukta uluslararası başarıların sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla üç milli sporcuya 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar burs ve maddi destek sağlayacak protokolü YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törende imzalandı. Başakşehir'deki Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsünde düzenlenen imza töreninde YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve üç milli sporcu imza attı. Törene Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile çok sayıda davetli de katıldı.

Protokol kapsamında Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre, Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır'a aylık düzenli burs ve maddi destek sağlanacak. İmza töreninin ardından katılımcılar ve sporcular ok atışı yaptı.

"Sadece başarılarına odaklansınlar"

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, okçulukta son yıllarda yaşanan ivmeyi vurgulayarak, "Marifet iltifata tabidir. Bir alanda başarı varsa onu ödüllendirmek gerekir ki devamlılık kazansın. Üç sporcumuzla Los Angeles 2028'e giden süreçte yanlarında olacağız. Kafaları rahat, sadece başarılarına odaklansınlar" İfadelerini kullandı.

"Los Angeles Olimpiyatları için bize büyük motivasyon"

Milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, "On yıldır okçulukla, beş-altı yıldır milli takımda mücadele ediyorum. YETEV'in sağladığı bursun protokolünü bugün imzaladık; gerçekten mutluyuz. Bu destek, Los Angeles Olimpiyatları için bize büyük motivasyon. Gelecek kaygısı yaşamadan antrenmana odaklanabileceğiz" diye konuştu.

Paralimpik milli sporcu Öznur Cüre ise, "Madalya asla tek kişinin başarısı değildir; arkanızda büyük bir emek vardır. 2028'e kadar verilecek destek için YETEV'e teşekkür ederiz; motivasyonumuzu artırdı. Hüseyin Başkanımıza ve Bilal Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve ok atışlarıyla sona erdi. - İSTANBUL