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Yeşilköy'de lodosla buluşan rüzgar sörfçüleri dalgalarda akrobatik hareketler yaptı

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Yeşilköy'de lodosla buluşan rüzgar sörfçüleri dalgalarda akrobatik hareketler yaptı Haber Videosunu İzle
Yeşilköy'de lodosla buluşan rüzgar sörfçüleri dalgalarda akrobatik hareketler yaptı
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İstanbul'da etkili olan lodosla Yeşilköy sahilinde suya açılan rüzgar sörfçüleri, dalgalar üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Sporcuların mücadelesi dronla görüntülenirken, kıyıda yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti.

İstanbul'da etkili olan lodosla birlikte Yeşilköy sahilinde suya açılan rüzgar sörfçüleri, dalgalar üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle ilgi çekti. Sporcuların mücadelesi dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, rüzgar sörfü tutkunlarını Yeşilköy sahilinde buluşturdu. Kuvvetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalarda sörf yapan sporcular, kıyıda yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti.

Dalgaların üzerinden havalanarak akrobatik hareketler yapan sörfçülerin denizdeki mücadelesi, dron kamerasına da yansıdı.

"BİZİ BÜYÜK BİR MERAKLA İZLİYORLAR"

Rüzgar sörfü sporcusu Barış Eroğlu, fırtına ve güçlü lodosun kendileri için uygun şartlar oluşturduğunu belirterek, "Şu an fırtına var, o yüzden hava bizim için çok güzel. Sabah saatlerinde rüzgar daha da kuvvetliydi ama şu an biraz düştü. Burada yürüyüş yapanların çok hoşuna gidiyor; özellikle hafta sonları sahil çok kalabalık oluyor ve bizi büyük bir merakla izliyorlar" dedi.

Bazı vatandaşların kendilerine sporun tehlikeli olup olmadığını sorduğunu anlatan Eroğlu, "Tabii zaman zaman korkanlar da çıkıyor. Yanımıza gelip 'Tehlikeli değil mi, korkmuyor musunuz?' diye soranlar oluyor. Ancak gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra aslında problem teşkil eden bir spor değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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