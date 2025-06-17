Yerli Üretim UAIS Vagonları Tamamlandı

Yerli Üretim UAIS Vagonları Tamamlandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüzde 95 yerlilik oranıyla üretilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona gelindiğini açıkladı. Vagonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil taşımacılıkta kullanılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Vagonlarımız, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildi. Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından üretilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2025-2026 üretim programında üretilecek 100 adet UAIS tipi vagonun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. envanterinde yer alacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sivil taşımacılığa hizmet edeceğini bildirdi.

"Yüzde 95 yerlilik oranına sahip olarak üretildi"

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın, TSK envanterinde bulunan ve karayolunda taşınması zahmetli olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demiryolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında projelendirme çalışmalarına başladığını anımsattı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TSK'nın zırhlı araçlarını taşıyacak olan vagonlar, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki UAIS tipi vagonlar tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranına sahip olarak üretildi."

TSK envanterindeki 104 araçtan 78'ini taşıyacak

UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78'inin taşınabilmesinin mümkün olduğunu belirten Uraloğlu, "Vagonlarımız, Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Vagonlar, Avrupa demiryollarında çalıştırılabilecek

UAIS tipi vagonların aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında sivil taşımacılıkta da son yıllarda revaçta olan konteynerleri taşıyacak şekilde projelendirildiğini belirten Uraloğlu, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI Sertifikası) kapsamında sertifikaya sahip vagonlar, Avrupa demiryollarında da çalıştırılabilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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