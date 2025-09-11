Yerel Kalkınma İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (ESAV) yerel kalkınma ve bölgesel teşvik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için öngörülen destek unsurlarından konu edindiği, yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak ile bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, temel amaçları doğrultusunda; bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi ve bölgelerin sektörel önceliklerini dikkate alarak Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilan edilmişti.

Bu bağlamda Merkezi Ankara'da bulunan Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (ESAV) genel merkezinde üyelere yönelik Erzurum'a yatırım yapmak isteyen müteşebbislere bilgi vermek amacıyla bir toplantı düzenlendi.

ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur'un katılımcılara teşekkürü ile başlayan toplantıda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzurum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Serkan Timur ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı sistemi ile ilgili yetkililer, Asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, Asgari 10 bin ton hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar lisanslı depo, Deriden katma değerli gıda takviyesi üretimi (gıda jelatini, kolajen vb.) Ham deri işleme tesisi konuları anlatıldı. - ERZURUM