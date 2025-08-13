Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Yatırımcılara Yeni Fırsatlar

Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının iş birliğinde yürütülen ' Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' teşvik sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hayata geçirilen yeni teşvik sistemi kapsamında, İstanbul'da her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlenirken başvurular 1 Ağustos'ta başladı ve 30 Eylül'de son bulacak.

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Türkiye'de yatırım teşvik sisteminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni sistem kapsamında, bölgelerin sektörel önceliklerini dikkate alarak kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajansları iş birliğinde Yerel Kalkınma Hamlesi Programı hayata geçirildi.

Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının iş birliğinde yürütülen 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' teşvik sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi Odası'nda yapılan ve sistemin değerlendirildiği, uygulamaya dair esasların konuşulduğu toplantıya İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, yatırımcı adayları ve bazı uzmanlar katıldı. Hayata geçirilen yeni teşvik sistemi kapsamında, İstanbul'da her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlenirken başvurular 1 Ağustos'ta başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde son bulacak. Ayrıca yatırımcılar https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.

"Yatırım teşvik sistemi sil baştan yapıldı, yenilendi"

Toplantıda açıklamalarda bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda 9903 sayılı bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandığını ve bu karara göre yatırım teşvik sistemi sil baştan yapıldığını belirtti. Taşkent, "Sistem 3 tane ana bileşen üzerinde kurgulandı. Bunlardan bir tanesi Stratejik hamle programı diğeri teknolojik hamle programı en sonuncusu ise bizi ilgilendiren kısmı toplantı başlığı olan yerel kalkınma hamlesi programı. Bu programda İstanbul'un öncelikleri başlıkları bir yenilik ve farklılık olarak gündemde. Bizim konuyla ilişkimiz dört başlık ilanıyla gerekçelendirilebilir. Birincisi kapalı konvansiyonel bacalı sanayi ve İstanbul'da böyle bir yerimiz yok. İkincisi İstanbul tescilli bir tasarım şehri ve 2012 yılından beri UNESCO değişimci şehirlerarasında yer alıyor malumunuz. Öte yandan İSKA'nın 24-28 dönemini arasını kapsayan bölge planında da buna değinilmiş. Belirli hedefler ilkeler konmuş. Ara yüz yapılarının güçlendirilmesi, sektör aktörlerinin desteklenmesi, finansal mekanizmaların çeşitlendirilmesi gibi. Bu gibi etkenler bunların doğru başlık olduğunu söylüyor bize. Alışılagelenden bir önemli farklılık da İstanbul Kalkınma Ajansı her seferinde kar amacı gütmeyen kuruluşları öncelikli muhatap alırdı finansal hibe mekanizmaları gibi bu sefer bu düzenleme ile farklı bir sistem ve farklı istisnalar var" diye konuştu.

Program çerçevesinde her il için dört farklı yatırım konusu belirlendi. İstanbul'da desteklenecek alanlar ise şunlar:

Tasarım, Moda ve Kreatif Üretim Atölyeleri: Moda tasarım, üretim, inovasyon ve prototipleme merkezleri, tasarım kampüsleri, zanaat-dijital tasarım merkezleri.

Simgesel Mimari Yatırımlar: Kente kimlik kazandıracak ikonik projeler.

Görsel-İşitsel Prodüksiyon ve Stüdyo Altyapısı: Film/dizi çekim platoları, post-prodüksiyon, animasyon, VFX stüdyoları, oyun stüdyoları.

Nitelikli Kültür Endüstrileri: Sanat bankaları, müzeler, sahne sanatları merkezleri, kültür kompleksleri, fuar alanları. Program kapsamında sabit yatırım tutarının yüzde 15'i oranında 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek veya yüzde 20'si oranında faiz/kar payı desteği sağlanıyor. Ayrıca KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi avantajlar da yatırımcıların kullanımına sunuluyor. - İSTANBUL