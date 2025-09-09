Yenişehir'de 4,5 Milyar Liralık Sanayi Yatırımları Başlıyor

Yenişehir tarihinin en büyük kooperatif yatırımı olan ve 3 milyar liraya hizmete geçecek olan Yenişehir Sanayi sitesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gıda sanayi sitesi ile toplam yatırım 4,5 milyar lira olacak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 321 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden 190 adet 650 metrekarelik iş yerine sahip 3 milyar liraya tamamlanacak, Yesan Sanayi Sitesi, tamamlandığında ilçe ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Yenişehir Ticaret Sanayi Odası ve S.S Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Torun, "321 dönüm alan üzerinde 190 adet 650 metrekarelik iş yerleri yapıyoruz. 2027 yılında burasını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla 3 milyar liraya hizmete geçmesini planladığımız yatırımda iş yerleri bitince kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek. Yesan inşaatında yarısını geçtik. Faaliyete geçtiğinde ilçeye bölgeye istihdama ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Başkan Torun, "Aynı zamanda Yenişehir Gıda Sanayi yatırımı devam ediyor. 1,5 milyar liraya hizmete geçecek olan bu önemli yatırımda,36 adet imalatçı firma burada yer alacak.312 metre taban alanlı ortalama iki katlı 480 metre karelik iş yerlerinden 58 adet iş yeri üyelerimizin hizmete sunulacak. Toplamda bugün itibarıyla bu yatırımlar 4,5 milyar liraya hizmete sunulacak" dedi. - BURSA