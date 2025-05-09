Yenişehir Bursasporlular Derneği Tekrar Açılıyor
Pandemi döneminde kapanan Yenişehir Bursasporlular Derneği, yeniden açılarak faaliyetlerine başlayacak. Dernek yönetimi, toplantı gerçekleştirerek derneğin yeniden kurulması ve kalkındırılması kararını aldığını duyurdu.
Yenişehir'de pandemi dönemimde kapanan Yenişehir Bursasporlular Derneği tekrar açılıyor.
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda Yenişehir Bursasporlular Derneği'nin kurucu başkanı Orhan Torun, Bursaspor İcra Kurulu Üyesi Mustafa Efe ve Yenişehir Bursasporlular Platformu Başkanı Mehmet Kata nihai karar toplantısı gerçekleştirdi.
Mehmet Kata'nın başkanlığında Yenişehir Bursasporlular Derneğinin yeniden kurulması ve kalkındırılmasına kararı verildi.
Yenişehir Bursasporlular Platformu Başkanı Mehmet Kata, "Şampiyon Bursaspor'umuzun, şampiyon taraftarına yakışan bir şekilde derneğimizi en kısa sürede tekrar hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA