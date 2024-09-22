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Yenişehir Biberi Üreticileri Kışlık Ürünlere Yöneldi

Yenişehir Biberi Üreticileri Kışlık Ürünlere Yöneldi
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Bursa'da meşhur Yenişehir biberi üreticileri, bu sezon biberden zarar ettikten sonra umudunu kışlık ürünlere çevirdi. 5 bin dönümden fazla alanda brokoli, lahana, karnabahar ve pırasa ekimi yapıldı.

Kalitesi ile tüm dünyada tanınan meşhur Yenişehir biberi üreticileri bu sezon biberden zarar edince çiftçinin umudu kışlık ürünlere kaldı.

Adına festivaller düzenlenen meşhur Yenişehir altın biber üreticileri bu sezon biberden umduğunu bulamayınca umudunu kışlık ürünlere çevirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Yenişehir verimli toprakları ve kaliteli ürünleri ile haklı bir gurura sahip ilçemizdir. Bu sezon özellikle tüm dünya sofralarını süsleyen Yenişehir biberi üreticileri ne yazık ki zarar etti. İlçemizde birçok kaliteli ürün yetişiyor. Biberden umduğunu bulamayan üreticilerimizin umudu kışlık ürünlere kaldı. Yenişehir'de kışlık ürün olarak brokoli, lahana karnabahar pırasa şalgam ekimleri yapıldı. 5 bin dönümden fazla ekim yapıldı. Brokoli ve pırasada hasat yavaş yavaş başladı. Biberde umduğunu bulamayan çiftçimizin inşallah kışlık ürünlerde bir nebze olsun yüzünün gülmesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik Yenişehir Ekonomi Güncel Tarım Yerel bursa

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