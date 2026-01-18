Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, köy bazlı bilgilendirme kapsamında üreticilere tarımsal bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yenipazar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından köy bazlı olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları kapsamında Sorguncukahiler Köyü'nde eğitim amaçlı bir toplantı yapıldı. Toplantıda üreticilere tarımsal destekleme programları, başvuru süreçleri, bitkisel hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Köyde üretim yapan çiftçilerin sorularının dinlendiği toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik açıklamalarda bulunularak çözüm önerileri paylaşıldı. Çalışmaların, tarımda verimliliğin artırılması ve üreticilerin doğru bilgiye zamanında ulaşmasını hedeflediği belirtildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Üreticilerimizin desteklemeler ve tarımsal uygulamalar konusunda doğru ve güncel bilgiye ulaşması büyük önem taşıyor. Bu tür bilgilendirme toplantılarını ilgili kurumlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - BİLECİK