Yenipazar'da köy hizmetleri için yeni dönem planlaması

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar başkanlığında yapılan toplantıda, köy hizmetleri için 2025 yılı faaliyet raporu ve 2026 yılı bütçesi ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi. Kaymakam Uçar, köylerdeki hizmetlerin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Yenipazar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında köy hizmetleri için yeni dönem planlaması yapıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar başkanlığında toplanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ilçe toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Birliğin 2025 yılı faaliyet raporu ile 2026 yılı bütçesi ele alınarak üyelerin görüşüne sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından her iki madde de oy birliğiyle kabul edildi. Kaymakam Uçar, toplantının sonunda köylerde yürütülen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Köylerimizin ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek için Birliğimizin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
