Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Oyunu Kullandı: 'Tüm Vatandaşlarımızı Vicdanının Sesini Dinleyerek Oy Kullanmaya Davet Ediyorum'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı. Seçimlerin Türkiye’ye barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eden Başkan Yaşar, “Tüm vatandaşlarımızı vicdanının sesini dinleyerek, çocuklarını torunlarını düşünerek oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı. Seçimlerin Türkiye'ye barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eden Başkan Yaşar, "Tüm vatandaşlarımızı vicdanının sesini dinleyerek, çocuklarını torunlarını düşünerek oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Eşi Azize Yaşar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Demetevler'de bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Yaşar, şunları söyledi:

"Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkes oyunu kullansın. Tüm vatandaşlarımızı vicdanının sesini dinleyerek, çocuklarını torunlarını düşünerek oy kullanmaya davet ediyorum. Seçilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin de halka daha iyi hizmet ederek herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa etmesini diliyorum. Aynı zamanda bugün Anneler Günü, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."