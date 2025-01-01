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Yeni Yılın İlk Sabahında İznik'te Buz Gibi Gölde Yelken Sörfü

Yeni Yılın İlk Sabahında İznik'te Buz Gibi Gölde Yelken Sörfü
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Bursa'nın İznik ilçesinde, 2025'in ilk sabahında bir grup yelken sörfü yaparak ve yüzerek yeni yılı kutladı. İznikli vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gölde yapılan bu etkinliği ilgiyle izledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir grup yeni yılın ilk sabahı buz gibi gölde yelken sörfü yapıp metrelerce yüzdü. 2025'in ilk günü buz gibi havaya aldırış etmeden gölde dakikalarca kalan grup İznik'li vatandaşları şaşırttı.

İznik'te yelken antrenörlüğü yapan Mustafa Öncü, yeni yılı kutlamak için 2025' in ilk sabahı kışın ortasında yelken sörfü yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gölde bir grup vatandaş da yeni yıla yüzerek girdi. Yeni yılın ilk sabahı buz gibi gölde yüzenleri görenler ise şaştı kaldı.

Amaçlarının İznik'e değer katıp İznik'in adını tüm dünyaya duyurabilmek olduğunu ifade eden Yelken Antrenörü Mustafa Öncü, 2025'te Papa'nın ilçemize gerçekleştireceği önemli bir ziyaret var. Yılbaşı vesilesi ile ne yaparız diye düşünürken, hava da müsaitken böyle bir organizasyon yapalım dedik. Bizim de zaten işimiz bu. Tek derdimiz İznik'i dünya ya tanıtabilmek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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