Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından Yem Bitkileri Çalıştayı düzenlendi.

29 Haziran tarihinde çevrim içi olarak yürütülen, Türkiye'nin farklı üniversite ve kurumlarından birçok bilim insanının konuşmacı olarak görev aldığı ve yem bitkileri alanına yönelik çeşitli sunumların tartışıldığı çalıştayda açılış konuşmaları sırasıyla; Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binali Çomaklı, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Tosun ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Barik tarafından yapıldı. Çalıştaya farklı üniversitelerden ve tarım sektöründen 67 kişi katılım sağladı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Binali Çomaklı, çalıştayda yem bitkilerinin mevcut durumu, yetiştiriciliği, ıslahı ve sürdürülebilirliği konusunda fikir birliğine varıldığını ve bu çalıştayın düzenlenmesine katkı sunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Ziraat Fakültesi Dekanlığına, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığına, Çalıştay Eş Başkanı Doç. Dr. M. Kerim Güllap'a, Çalıştay Genel Sekreteri Doç. Dr. Melih Okcu'ya, düzenleme kurulu üyelerine, paydaş üniversitelerin öğretim üyelerine, Tarım Orman Bakanlığı çalışanlarına ve çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek çalıştay çıktılarının soru ve sorunlara çözüm sunması temennisinde bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel