Yeliz Güllü'den Dünya Engelliler Günü'nde Etkileyici Dans Gösterisi
Türkiye tekerlekli sandalye dans milli sporcusu Yeliz Güllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel KKTC'de düzenlenen baloda dans gösterisi yaparak geceye damga vurdu. Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi de katıldı.
Türkiye tekerlekli sandalye dans milli sporcu Yeliz Güllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dans gösterisi yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Engelliler Spor Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık balosu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla, KKTC Merit Royal Diamond Otel'in ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü, yaptığı dans gösterisiyle geceye damga vurdu. Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi tüm sosyal medya hesaplarında milli sporcudan övgü dolu sözleriyle paylaşımda bulundu. - ANKARA