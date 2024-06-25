Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Çorum ve Amasya Bölge Müdürlüklerine yeni isimler atandı.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ'ta, Çorum Bölge Müdürlüğüne dağıtım sektörünün deneyimli isimlerinden olan ve YEDAŞ Amasya Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görev yapan Onur Akyazıcı atandı. 1986 doğumlu olan Akyazıcı, Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu. Yaklaşık 13 senedir, elektrik dağıtım sektöründe farklı pozisyonlarda çalışan Akyazıcı, Çorum'da yapacağı çalışmalardan dolayı heyecanını belirterek, "2011 yılından bu yana YEDAŞ bünyesinde müşteri memnuniyeti anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Çorum'da da aynı anlayış ile müşterilerimize sürekli ve kaliteli enerji hizmetini sunmak, en önemli görevimizdir" dedi.

Akyazıcı'dan boşalan Amasya Bölge Müdürlüğü görevine ise, Ordu Bölge Müdürlüğü'nde Arıza Onarım Bakım Yöneticisi olarak görev yapan Niyazi Bilgi atandı. 1982 doğumlu olan Niyazi Bilgi, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu. YEDAŞ bünyesinde 2011 yılından bu yana görev alan Niyazi Bilgi, "Kaliteli hizmet anlayışımızla, Amasya bölgemizdeki çalışmalarımızı genç ve dinamik ekimizle birlikte, sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun için hızla çalışmalara başladık" diye konuştu. - SAMSUN