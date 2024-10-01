Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Hayata Değer Katıyoruz Projesi" kapsamında Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Öğrenciler hem Ahilik Haftası etkinlileri içerisinde esnaf ile bir araya geldi hem de esnaflara "Hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli günler" diledi. Öğrencileri karşısında gören esnafta ikramlarda bulunarak projede emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR