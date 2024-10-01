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Yavuz Selim İlkokulu Öğrencileri Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Yavuz Selim İlkokulu Öğrencileri Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
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Afyonkarahisar'da 'Hayata Değer Katıyoruz Projesi' kapsamında Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı ve esnaflara iyi dileklerde bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Hayata Değer Katıyoruz Projesi" kapsamında Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Öğrenciler hem Ahilik Haftası etkinlileri içerisinde esnaf ile bir araya geldi hem de esnaflara "Hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli günler" diledi. Öğrencileri karşısında gören esnafta ikramlarda bulunarak projede emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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