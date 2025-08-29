Yat Ustası Hikmet Demircan, Bahçesinde Eşsiz Havuz Yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yat ustası Hikmet Demircan, İstanbul'da yat yapımında kullandığı kalıpla köyündeki evinin bahçesine havuz yaptı.

Yıllardır İstanbul'da yat sektöründe çalışan Alaplılı yat ustası Hikmet Demircan, doğduğu Bektaş köyündeki evinin bahçesinde sıra dışı bir projeye imza attı. İstanbul'da imal ettiği 17 metrelik yat kalıbını 270 kilometre uzaklıktaki köyüne çekiciyle getiren Demircan, bahçesine dönüştürülebilir bir havuz yaptı.

Demircan'ın atlama tahtası da eklediği havuz, yaz sıcaklarında çocukları için eğlence alanına dönüştü. Çocuklarının mutluluğundan büyük keyif aldığını belirten Demircan, projenin hikayesini şöyle anlattı:

"İstanbul'da yat sektöründe çalışıyorum. Bu yıl sıcaklar artınca aklıma bu fikir geldi. Hayalimi gerçeğe dönüştürmek için kalıbı çekiciyle 40 bin TL nakliye masrafıyla getirdim. Bahçemde sondaj var, havuzumuzu kendi suyumuzla doldurduk ve hijyenine dikkat ederek hazır hale getirdik. Yatlarımızı denizde kullanıyoruz, şimdi karada kullanalım dedik. Havuz inşaatımız hala devam ediyor ama çocuklarım çok mutlu."

Yat sektöründe faaliyet gösteren Cengiz Sevim de projeyi tebrik ederek, "Hikmet abimizin böyle bir düşüncesi olduğunu söylemişti. Bektaş köyü ve çevresi için böyle bir havuzun yapılması bölgeye değer kattı" dedi.

Demircan, havuzu doldururken hijyene büyük önem verdiklerini, düzenli temizlik yaptıklarını ve projeyi tamamladıktan sonra bahçeyi tamamen modern bir görünüme kavuşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK