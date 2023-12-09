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Yaşlı Kadının Eşinin Ayakkabılarını Temizlemesi Görüntülendi

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşlı bir kadının eşinin ayakkabılarını sildiği anların görüntüsü yürekleri ısıttı. Yaşlı çiftin yürekleri ısıtan o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da yürekleri ısıtan görüntü: Yaşlı teyze eşinin çamura bulanan ayakkabılarını böyle temizledi

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşlı bir kadının eşinin ayakkabılarını sildiği anların görüntüsü yürekleri ısıttı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yağışlı hava sonrası yaşlı bir kadın eşinin çamura bulanan ayakkabılarını su birikintisinde temizledi. Yaşlı çiftin yürekleri ısıtan o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pursaklar Ankara Yerel Yaşam Güncel Haberler

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