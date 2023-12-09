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Yaşlı Kadının Eşinin Ayakkabılarını Temizlemesi Görüntülendi

9 Aralık 2023 21:45 Son Güncelleme: 21:47 Abone Ol

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşlı bir kadının eşinin ayakkabılarını sildiği anların görüntüsü yürekleri ısıttı. Yaşlı çiftin yürekleri ısıtan o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.