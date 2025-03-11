Yaşar Usta'nın 53 Yıllık Marangozluk Serüveni

Şanlıurfa'da yaşayan 59 yaşındaki marangoz ustası Yaşar Birecikli, 53 yıldır baba mesleğini aşkla sürdürüyor. Toz ve talaş içinde çalışmalarını sürdüren usta, Ramazan mesaisinin kendilerini zorlamadığını söyledi.

Şanlıurfa'da yaşayan marangoz ustası Yaşar Birecikli, 6 yaşında başladığı baba mesleğini 53 yıldır aşkla sürdürüyor. Tarihi çarşılar bölgesindeki 15 metrekarelik dede yadigarı dükkanda mesleğini sürdüren 5 çocuk babası Birecikli, eskiden yaz mevsiminin sıcak havasında tuttukları Ramazan orucunun şimdilerde kendilerini zorlamadığını söyledi.

Mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü belirten Birecikli, çırak yetişmediği için zamanla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Helal ve az paralı marangozluk mesleğinin rağbet görmediğinden yakınan Birecikli, "5 tane çocuk büyüttük. Rabbimin kerametine şükürler olsun. Helal para ile evimize bir parça ekmek götürdük mü tamamdır" dedi.

Ramazan mesaisi zorlamıyor

Marangoz ustası Birecikli, "Rabbim herkese hayırlı Ramazanlar nasip etsin. Güzel bir rahmet ayı, çok gül bir aydayız. İşimizin başındayız. Eskiden bu şartlar altında yaz orucunu tutardık. Şimdi yine şartlar aynı kış orucu tutuyoruz. Onun için zor olmuyor. Yaşım 59'dur. 6 yaşımdan beri baba mesleğimi sürdürüyorum. 53 yıldır çalışıyorum. Teknolojinin gerisinde kaldık. Bunun için teknoloji ile yarışamıyoruz. Parasız bir meslek, paralı bir meslek değil. Teknolojinin gölgesinde kaldık. İşte 5 tane çocuk büyüttük, 4'ü erkek bir kız büyüttüm. Rabbimin kerametine şükürler olsun. Helal para ile evimize bir parça ekmek götürdük mü tamamdır. Mesleğimizde para olmadığından dolayı yeni eleman çırak da yetişmiyor" dedi.

Müşterilerden Hakkı Kırmızıgül, "Mutfak tahtası lazımdı, amcayı yıllardır tanıdığımız için gelip kendisinden aldık. Amcamız el sanatlarında baya hamarat biridir. Ürünleri güvenceli olduğu için sürekli buradan alışveriş yaparız. Bir tane mutfak tahtası aldık. Eksik malzemeleri buradan bulabiliyoruz. Geldik ihtiyacımız olanı aldık. Plastik mutfak tahtaları çok sağlığında olmadığından dolayı biz de el yapımı tahta olanı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA