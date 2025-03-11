Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası

Yaşar Usta'nın 53 Yıllık Marangozluk Serüveni

Yaşar Usta'nın 53 Yıllık Marangozluk Serüveni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 59 yaşındaki marangoz ustası Yaşar Birecikli, 53 yıldır baba mesleğini sürdürüyor. Teknolojinin gerisinde kaldığını belirten Birecikli, Ramazan'ın mesaisinin zorlayıcı olmadığını da ifade etti. Mesleği ve ailenin geçimini sağlama konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Şanlıurfa'da yaşayan 59 yaşındaki marangoz ustası Yaşar Birecikli, 53 yıldır baba mesleğini aşkla sürdürüyor. Toz ve talaş içinde çalışmalarını sürdüren usta, Ramazan mesaisinin kendilerini zorlamadığını söyledi.

Şanlıurfa'da yaşayan marangoz ustası Yaşar Birecikli, 6 yaşında başladığı baba mesleğini 53 yıldır aşkla sürdürüyor. Tarihi çarşılar bölgesindeki 15 metrekarelik dede yadigarı dükkanda mesleğini sürdüren 5 çocuk babası Birecikli, eskiden yaz mevsiminin sıcak havasında tuttukları Ramazan orucunun şimdilerde kendilerini zorlamadığını söyledi.

Mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü belirten Birecikli, çırak yetişmediği için zamanla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Helal ve az paralı marangozluk mesleğinin rağbet görmediğinden yakınan Birecikli, "5 tane çocuk büyüttük. Rabbimin kerametine şükürler olsun. Helal para ile evimize bir parça ekmek götürdük mü tamamdır" dedi.

Ramazan mesaisi zorlamıyor

Marangoz ustası Birecikli, "Rabbim herkese hayırlı Ramazanlar nasip etsin. Güzel bir rahmet ayı, çok gül bir aydayız. İşimizin başındayız. Eskiden bu şartlar altında yaz orucunu tutardık. Şimdi yine şartlar aynı kış orucu tutuyoruz. Onun için zor olmuyor. Yaşım 59'dur. 6 yaşımdan beri baba mesleğimi sürdürüyorum. 53 yıldır çalışıyorum. Teknolojinin gerisinde kaldık. Bunun için teknoloji ile yarışamıyoruz. Parasız bir meslek, paralı bir meslek değil. Teknolojinin gölgesinde kaldık. İşte 5 tane çocuk büyüttük, 4'ü erkek bir kız büyüttüm. Rabbimin kerametine şükürler olsun. Helal para ile evimize bir parça ekmek götürdük mü tamamdır. Mesleğimizde para olmadığından dolayı yeni eleman çırak da yetişmiyor" dedi.

Müşterilerden Hakkı Kırmızıgül, "Mutfak tahtası lazımdı, amcayı yıllardır tanıdığımız için gelip kendisinden aldık. Amcamız el sanatlarında baya hamarat biridir. Ürünleri güvenceli olduğu için sürekli buradan alışveriş yaparız. Bir tane mutfak tahtası aldık. Eksik malzemeleri buradan bulabiliyoruz. Geldik ihtiyacımız olanı aldık. Plastik mutfak tahtaları çok sağlığında olmadığından dolayı biz de el yapımı tahta olanı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan grevde! Her gören aynı yorumu yapıyor
img

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
img

İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu

Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.