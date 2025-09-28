Sakaryalı Süpürge Ustası Salim Öztürk'e Ahilik Esnaf Beratı
70 yaşındaki Salim Öztürk, Sakarya'da yarım asrı aşkın süredir el yapımı ot süpürge üretiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daveti üzerine Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Öztürk, burada Ahilik Esnaf Beratı ile onurlandırıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket alan Öztürk, aldığı beratı büyük bir gururla karşıladı ve mesleğini yaşatmaya devam edeceğini belirtti.
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Ali Bektaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daveti üzerine Kırşehir'e giden Salim Öztürk, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı" çerçevesinde plaketle ödüllendirilen Öztürk, bu kez de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden Ahilik Esnaf Beratı aldı. Süpürge ustası Öztürk, aldığı beratın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, mesleğini yaşatmaya devam edeceğini söyledi. - SAKARYA